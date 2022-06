Sociale partners eens over lonen en arbeidsvoorwaarden huishoudhulpen

Antwerpen Lange rijen aan pop-up van populaire webshop Shein: “Ik heb hier speciaal een dag vrij voor genomen”

In de Leysstraat, vlak bij de Meir, is vanmorgen een pop-up van modegigant Shein geopend. Vier dagen lang kan je er kleding bekijken en nadien online bestellen, want eigenlijk is de pop-up een grote showroom. Dat is voor sommige shoppers een teleurstelling. De tijdelijke winkel kan in ieder geval op veel bijval rekenen, want er stond de hele dag een lange wachtrij aan te schuiven.

8 juni