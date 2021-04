Sociale partners bereiken akkoord over hogere uitkeringen

2.000 fietsers voerden actie in Brussel voor versoepe­lin­gen

7:21 In Brussel hebben zo'n 2.000 fietsers vandaag deelgenomen aan de vijfde editie van Cycle for Freedom. De versoepelingen die de regering in het kader van de coronacrisis heeft aangekondigd, gaan volgens hen niet ver genoeg, zeker niet voor de jeugd.