Sociale onrust bij schoonmaakpersoneel bij NMBS

Vlaams minister Somers wil naar 40 procent vrouwen bij hogere ambtenaren

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) wil naar 40 procent vrouwen in het topkader van de ambtenarij. Maar echte pariteit begint volgens hem pas bij 45 procent. Dat zei hij dinsdag in het parlement na een vraag van An Moerenhout (Groen).

1 februari