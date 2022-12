Sociale onrust bij personeel van De Budgetslager over 'korting' op eindejaarspremie

Afhankelijk van de persoonlijke situatie zou het personeel, volgens de vakbond, rond de 1.000 euro minder krijgen. Bij de overname van de keten in 2013 werd met de nieuwe eigenaar, Alain Soyez, overeengekomen dat alle toen geldende loon- en arbeidsvoorwaarden zouden blijven gelden. "Dat heeft hij toen zo gedaan en het verkooppersoneel en de managers een eindejaarspremie uitbetaald op hun brutomaandloon", zo legt Carine Meuwis van BBTK-LImburg uit. "Nu negen jaar later zegt hij dat hij dit gaat begrenzen op 1.487 euro. Dit betekent dat sommige mensen hierdoor 1.000 euro bruto minder ontvangen."

De afgelopen dagen werd er over de hele kwestie onderhandeld en kwam Soyez blijkbaar terug op zijn beslissing om op de eindejaarspremie te korten. "Hij zei dat hij het eigenlijk niet eens was maar dat hij de opdracht aan zijn loonsecretariaat zou geven om het voorlopig te betalen. Maar als zou blijken dat het loonbureau of Comeos hem gelijk geven, dan zou hij het geld wel terugeisen", aldus Meuwis. "We hebben dus nog altijd geen zekerheid. In de komende dagen worden acties aan één of meerdere filialen niet uitgesloten.”