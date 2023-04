Sociale huurder uit Antwerpen bleek 16 eigendommen in Turkije te hebben: op twee jaar tijd 153 Vlaamse gezinnen met buitenlandse eigendom uit hun sociale woning gezet

Meer jonge boeren willen naar buitenland verhuizen, dit Vlaamse boerenkop­pel maakte de overstap: “Landbouw­grond kost hier een vierde”

Steeds meer jonge boeren denken eraan om hun droom in het buitenland te verwezenlijken, dat zegt de Boerenbond. Vooral emigreren naar Denemarken blijkt in aantrek. Een Kempense boer die vertrok, doet z'n verhaal. “In de regio waar wij kochten, liggen grondprijzen op zo'n 18.000 euro per hectare, terwijl je in Vlaanderen al snel 80.000 euro per hectare moet neertellen”, vertelt hij.