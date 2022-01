Sociaal woonbeleid: CD&V zet hakken in het zand tegen “ballonnetjes” van Diependaele en Somers

Regeringspartij CD&V verzet zich tegen de voorstellen die ministers Matthias Diependaele (N-VA) en Bart Somers (Open Vld) de voorbije week hebben gedaan over het sociaal woonbeleid. “Het regeerakkoord en de gemaakte afspraken moeten gerespecteerd worden”, zei viceminister-president Hilde Crevits tijdens het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. Ook CD&V-parlementslid Vera Jans was bijzonder scherp voor de “ballonnetjes” van Diependaele en Somers.

Het debat over de crisis op de (sociale) woonmarkt in Vlaanderen werd de afgelopen week fel aangewakkerd door een aantal opvallende plannen en voorstellen. Zo legde Vlaams minister van Wonen Diependaele eerst het plan op tafel om een half miljard van het budget voor sociaal wonen in de privémarkt te investeren omdat hij naar eigen zeggen op de beperkte bouwcapaciteit van de sociale sector botst. Enkele dagen nadien stelde Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open Vld) voor om iedereen die arbeidsgeschikt is maximaal negen jaar in een sociale woning te laten wonen.

Het Vlaams Parlement organiseerde vandaag een actualiteitsdebat over de kwestie. Oppositiepartijen Vlaams Belang, Groen, Vooruit en PVDA herhaalden hun stevige kritiek van de voorbije dagen.

Volledig scherm Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele. © BELGA

Maar de meest opvallende kritiek kwam van coalitiepartner CD&V. Die liet zich de afgelopen dagen ook al kritisch uit over de voorstellen van Diependaele en Somers. CD&V zet nu duidelijk de hakken in het zand en vraagt “respect voor het regeerakkoord”.

“Het regeerakkoord is voor ons elementair. Budgetten die bestemd zijn voor de doelgroep sociaal wonen moeten daarvoor ook gebruikt worden. Elke euro. Mijn partij zal het nooit eens zijn om doelgroepen en budgetten zomaar te verschuiven”, aldus Crevits. CD&V is volgens haar bereid om te spreken over het activeren van mensen in sociale woningen. “Maar het moet gaat om een activeringsmaatregel, niet om een zweepmaatregel.”

Volledig scherm De Vlaamse viceminister-president Bart Somers. © BELGA

Ook parlementslid Vera Jans trok stevig van leer tegen de voorstellen van Diependaele en Somers. Zij hekelde de “ideeënwedstrijd” en de “ballonnetjes” van de ministers en bestempelde het plan van Diependaele ronduit als “onfatsoenlijk”. Ook de manier waarop de ministers over de betrokken mensen gesproken hebben, kan voor Jans niet door de beugel.

“Er is gesproken over een ‘ticket for life’. Hoe cynisch. Weten jullie wel om wie het gaat? Het gaat om mensen die het beste van zichzelf geven, werkenden met een karig loon, pakjesbezorgers, poetsvrouwen, winkelbedienden, gepensioneerden, vrijwilligers die in onze vaccinatiecentra helpen,... Wat hebben al die ballonnetjes opgelost? Niets”, aldus Jans.

Volledig scherm Vera Jans. © BELGA

Volgens Somers zal het regeerakkoord “eensgezind” uitgevoerd worden, maar moeten er in het woondebat “nieuwe pistes” bekeken kunnen worden. Diependaele benadrukt dat de Vlaamse regering zal blijven inzetten op de bouw van extra sociale woningen, maar er zijn volgens hem geen “wonderoplossingen”. “We zullen creativiteit en durf nodig hebben”, aldus Diependaele. “We moeten de moed hebben om met voorstellen te komen en ‘out of the box’ te denken.”