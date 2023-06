Sociaal conflict Delhaize: Dermagne komt met voorstellen om wet bij collectief ontslag te hervormen

Vijf hectare bos gaat in vlammen op in La Roche “door onvoorzich­ti­ge burger”

Vijf hectare bos is woensdagnamiddag in La Roche-en-Ardenne, in de provincie Luxemburg, in vlammen opgegaan. De bosbrand werd veroorzaakt door een onvoorzichtige burger, zo melden de autoriteiten. Een blushelikopter die sinds dinsdag ingezet werd voor de grote natuurbrand in de Hoge Venen, werd woensdagnamiddag naar La Roche-en-Ardenne gestuurd om de brandweer er bij te staan.