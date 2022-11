Sober leven en goede genen: Magda Janssens (110) is oudste inwoner van Benelux

Pedagoog Pedro De Bruyckere gaat onafhanke­lijk kenniscen­trum onderwijs leiden

Pedagoog Pedro De Bruyckere krijgt de leiding over ‘Leer.’ (Leerpunt), een nieuw onafhankelijk kenniscentrum onderwijs. Dat kenniscentrum moet de brug worden tussen het wetenschappelijk onderzoek en de klasvloer. Met de oprichting van het kenniscentrum wordt een van de adviezen van de Commissie Beter Onderwijs, ook bekend als de commissie-Brinckman, omgezet. Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is er binnen het onderwijsveld ook een akkoord over twaalf andere speerpunten van die commissie.

15 november