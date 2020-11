Sneltesten in Belgisch testingbeleid goedgekeurd: waar worden ze ingezet?

De ministers van Volksgezondheid in ons land hebben een update van het testingbeleid goedgekeurd, die de antigeen sneltesten integreert in het Belgische testbeleid. Deze stap moet toelaten om de druk op de PCR-testcapaciteit te verminderen, waardoor de vrijgekomen capaciteit, met de extra gecreëerde capaciteit, opnieuw kan aangewend worden voor specifieke doelgroepen. Het is nog niet de bedoeling dat de antigeen sneltesten in de woonzorgcentra worden ingezet.

Sinds het begin van de Covid-19-crisis en tot op heden is de Belgische teststrategie volledig gebaseerd op PCR-testen. De capaciteit ervan is gegroeid van een 4.000-tal per dag in maart tot 72.000 per dag vandaag en zal verder stijgen tot meer dan 110.000 per dag in januari. De afgelopen weken kwamen betrouwbare antigeen sneltests ter beschikking. Deze antigeen sneltesten worden afgenomen via een wisser en geven na 15 à 20 minuten een betrouwbaar resultaat op een afleesapparaat in specifieke gevallen.

Waar worden ze ingezet?

“Op basis van intens overleg binnen de Taskforce Testbeleid heeft het coronacommissariaat een voorstel van strategie neergelegd om de antigeentesten te integreren in het Belgisch testbeleid”, meldt het Regeringscommissariaat Corona in een persbericht. Tijdens de eerste fase zullen de antigeen sneltesten ingezet worden voor de screening van patiënten met Covid-19 klachten, die zich aanbieden bij de spoeddiensten van de algemene en universitaire ziekenhuizen, bij triage- en afnamecentra en bij huisartsenpraktijken.

Ziekenhuizen die over antigeentesten beschikken, kunnen onmiddellijk opstarten. De overige ziekenhuizen kunnen opstarten in functie van de leveringen, waar desgevallend de overheid ook zelf zal tussenkomen bij een selectie van ziekenhuizen. Voor de antigeentesten in een selectie van triage- en staalafnamecentra en huisartsenpraktijken is de opstart voor einde november voorzien. Voor de repetitieve, preventieve screening van personeel in een aantal types van zorgvoorzieningen is de timing dan weer “vanaf 12 november, op basis van planning van te screenen instellingen die tussen de overheden wordt opgemaakt”.

Nog niet in woonzorgcentra

De antigeen sneltesten zullen verder ingezet worden voor de diagnose van besmettingen, bij personen met en zonder klachten in het kader van een clusteronderzoek in collectiviteiten, dit om de continuïteit van activiteiten en dienstverlening te kunnen verzekeren in deze collectiviteiten. “Het is momenteel enkel aangeraden om antigeen sneltests in te zetten in collectiviteiten met een laag risico-profiel, met andere woorden nog niet in woonzorgcentra of zorginstellingen waarvoor de PCR-testen als gouden standaard worden behouden”, luidt het.

Er zal eveneens een federaal pilootproject inzake de inzet van speurhonden worden opgestart.

In de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid is verder afgesproken om de herneming van de vanaf midden oktober opgeschorte preventieve screening binnen de PCR-teststrategie voor te bereiden. “Het betreft meer bepaald preventieve screening van personeel binnen ouderenzorginstellingen, zorginstellingen voor personen met een handicap, psychiatrische verzorgingstehuizen of specifieke afdelen in psychiatrische ziekenhuizen.”