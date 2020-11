Sneltestbus coronatests in Oost-Vlaanderen is onwettig

Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid is de sneltestbus, die sinds vorige week in Oost-Vlaanderen rondrijdt, onwettig. Dat meldt VRT NWS en het nieuws wordt bevestigd door het agentschap. "De bus moet gezien worden als een bevolkingsonderzoek, en daar is toestemming voor nodig, maar die is niet gevraagd", aldus woordvoerder Joris Moonens. Zorg en Gezondheid heeft de initiatiefnemers intussen een brief gestuurd hierover.

Oost-Vlaamse bedrijven die hun personeel graag willen laten testen op het coronavirus, kunnen sinds vorige week beroep doen op de sneltestbus, een privé-initiatief van een verzekeringsbedrijf. De bus rijdt naar het bedrijf, voert coronasneltesten uit en binnen de 20 minuten is het resultaat beschikbaar. Per sneltest betaalt het bedrijf 80 euro.

Verschillende huisartsen hadden al bedenkingen bij het commerciële initiatief, maar volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid is het zelfs onwettig. De testbus valt namelijk onder de voorwaarden van een bevolkingsonderzoek en daarvoor is toestemming nodig van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V), en die is niet gevraagd. Zorg en Gezondheid heeft daarom een brief gestuurd naar de initiatiefnemers om hen daarvan op de hoogte te brengen.

"Wie een bevolkingsonderzoek wil organiseren, kan daar uiteraard de toestemming voor vragen. Maar in afwachting mag je zo'n onderzoeken eigenlijk niet uitvoeren. Daar kunnen ook geldboetes tot 100.000 euro op staan", vertelt woordvoerder Joris Moonens. "We onderzoeken met onze juridische dienst of en hoe we moeten optreden tegen dit initiatief. Misschien kunnen we nog tot een vergelijk komen, maar dat kunnen we op dit moment niet zeggen."

Intussen raadt het agentschap bedrijven af om van de sneltestbus gebruik te maken en het advies van de arbeidsgeneeskundige dienst of eigen arts te blijven volgen. "Het is ook niet omdat je mensen in je bedrijf sneltesten laat doen dat ze niet meer in quarantaine moeten, wat misschien wel een valse belofte is van dat soort bedrijven", besluit Moonens.