“Sneltest in apotheek perfect mogelijk indien er goede omkadering is”

Louca (4) liep oogschade op door handgel, Antigifcen­trum waarschuwt: “Wees alert”

4 november Alcoholgels zijn in tijden van Covid-19 overal terug te vinden. Ze dienen om onze handen te beschermen tegen bacteriën, maar zijn niet zonder gevaar. “Kinderen kunnen desinfectiemiddel in de ogen krijgen en daar ernstige schade aan overhouden”, waarschuwt het Antigifcentrum. Sinds het begin van de coronacrisis telt het Antigifcentrum reeds 1.225 slachtoffers van ongevallen met handgels. Louca (4) is er daar eentje van: zijn oog raakte driekwart verbrand door alcoholgel.