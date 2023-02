Sneller financiële hulp voor slachtoffers en nabestaanden van aanslag op politie Schaarbeek

Miljoenen­por­tret van Rubens eenmalig te bezichti­gen in Brussel

Spannend nieuws voor kunstverzamelaars: het 400-jaar oude portret van Rubens wordt dit voorjaar nog geveild in New York. Het portret van een man als de god Mars heeft een stevig prijskaartje, het wordt geschat tussen de 18 en de 28 miljoen euro. Toch is het een koopje. Het bekendste schilderij van Rubens, de Kindermoord te Betlehem, werd 21 jaar geleden verkocht voor 55 miljoen euro. Geïnteresseerden kunnen op het portret bieden bij Sotheby’s New York, begin mei. Morgen wordt het wel al tentoongesteld bij Sotheby’s in Brussel.