Snelheidsremmers moeten weg op wegen waar privéfirma flitst

Sinds 1 februari kunnen steden en gemeenten zelf kleine verkeersovertredingen bestraffen met een GAS-boete, en die inkomsten in eigen kas houden. Het gaat om snelheidsovertredingen binnen de zone 30 en 50, waarbij de bestuurder maximaal 20 kilometer per uur te snel rijdt. Verschillende steden kochten en installeerden sindsdien zelf een trajectcontrole, maar dat kost gemiddeld zo’n 150.000 euro per traject, en dat is voor heel wat kleinere gemeenten een te dure investering. Op die manier ontstond er een gat in de markt, waar het privéconsortium ‘Trajectcontrole-as-a-service’, of kortweg TaaS, in sprong. TaaS is een samenwerking tussen softwarebedrijven Macq Mobility en Intouch, en het verkeersbedrijf Traviroad van de omstreden ‘Keizer van de Wegwijzer’ Glenn Janssens. Zij benaderden zo goed als élke Vlaamse gemeente, met het aanbod om op hun grondgebied één of meerdere trajectcontroles te installeren, te onderhouden en te beheren – zonder dat het de gemeente een cent kost. Enige voorwaarde: van elke uitgeschreven boete, die varieert tussen 53 en 163 euro, verdwijnt er 24 euro in de zak van TaaS.