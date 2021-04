Snelheidsduivels krijgen voortaan 'fietsfiche' bij hun verkeersboete

Fietsen zit in België al jaren in de lift. Het coronavirus heeft die evolutie nog wat kracht bijgezet: in 2020 lieten mensen de auto steeds vaker staan, wat resulteerde in maar liefst 64 procent meer fietsers op de weg.

Maar de medaille heeft ook een keerzijde. Het aantal letselongevallen met fietsers en ook het aantal doden is de laatste tien jaar gestegen, blijkt uit cijfers van verkeersinstituut Vias. In 2010 waren er iets meer dan 8.500 ongevallen met minstens één fietser, in 2019 waren het er al meer dan 10.300, een stijging van 21 procent. Volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) is het dan ook hoog tijd om automobilisten te herinneren aan het feit dat ze de weg moeten delen met fietsers, klinkt het in een persbericht.

Fiche

Die sensibilisering gebeurt met een nieuwe fiche, die verkeersovertreders sinds vandaag krijgen bij hun verkeersboete. De fiche herinnert onder meer aan de veiligheidsafstand ten opzichte van fietsers, de snelheidsregels in een fietsstraat of de voorrangsregels.

Uit een studie van de KU Leuven blijkt dat een kwart van de overtreders meer geneigd is om zijn gedrag op de weg aan te passen als de boete gepaard gaat met een getuigenis en andere informatie, aldus Van Quickenborne en Gilkinet. "Met de nieuwe sensibiliseringsfiche willen we overtreders doen inzien wat de fatale gevolgen zijn van roekeloos gedrag op de weg", zegt Van Quickenborne. Volgens Gilkinet laat de sensibiliseringsactie toe om samen nog "stappen vooruit te zetten voor meer deelmobiliteit, betere toegankelijkheid en meer verkeersveiligheid.”

De fietsfiche vervangt de komende zes maanden de fiche over overdreven snelheid, die tot nog toe met de verkeersboetes werd meegestuurd. De eerste sensibiliseringscampagne met fiches ging van start op 21 mei 2019. Sindsdien zijn er meer dan twee miljoen bewustmakingsfiches verzonden, onder andere over alcohol in het verkeer, de veiligheidsgordel en bellen achter het stuur.

LEES OOK: