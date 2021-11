Snelheidsduivel geflitst met 300 kilometer per uur in Luik en toch geen boete: hoe kan dat?

Verkeers­slacht­of­fer Stijn heeft boodschap voor dronken bestuur­ders: “Doe het niet, de gevolgen zijn dramatisch”

Het probleem van dronken achter het stuur kruipen blijft toenemen. Volgens de recentste jaarcijfers, van net voor corona, krijgen elke dag maar liefst 142 bestuurders een boete omdat ze teveel gedronken hebben. Dat is het hoogste cijfer in tien jaar, ondanks alle afradende campagnes. Want drinken en rijden leidt vaak tot dramatische gevolgen.

17 oktober