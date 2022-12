Snel naar Qatar? Valt dat even tegen: tientallen Marokkaanse supporters mogen vliegtuig niet op omdat WK-visum ontbreekt

België moet meer lenen in 2023 dan verwacht: zo’n 51 miljard euro in totaal zal moeten opgehaald worden

Het Agentschap van de Schuld wil in 2023 51,07 miljard euro ophalen via de uitgifte van bijvoorbeeld overheidsobligaties (OLO's). Dat is bijna 2,6 miljard euro meer dan de geschatte 48,49 miljard euro in het huidige jaar, zo meldt het schuldagentschap.

9 december