Sneeuw veroorzaakt enorme chaos op Luikse wegen: sommige bestuurders laten auto achter

Ranst Sneeuwrui­mer belandt in zijberm E313: bestuurder in levensge­vaar

In Ranst is de bestuurder van een sneeuwruimer in moeilijkheden geraakt. Het gevaarte belandde in de berm van de E313 richting Antwerpen. De bestuurder werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

16:36