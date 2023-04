Snapchat past nieuwe chatbot aan na forse kritiek: “De bot flirt en vraagt aan kinderen waar en met wie ze zijn”

Sammy Mahdi niet bang voor wisselmeer­der­heid rond abortusdis­cus­sie: “Verder dan 14 weken gaan we niet”

Voor CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is het duidelijk: zijn partij gaat niet verder dan een termijn van veertien weken waarbinnen abortus in ons land kan worden uitgevoerd. Hij is niet bang dat zijn coalitiepartners in zee zullen gaan met oppositiepartijen om die termijn alsnog naar achttien weken op te trekken. "Ik heb al contact gehad met collega's die respect tonen voor ons standpunt", zei hij woensdag in ‘Villa Politica’.