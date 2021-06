Smeren is de boodschap met die hoge UV-index, maar mogen we met factor 50 ook hele namiddag in de zon?

Het lange wachten wordt beloond: eindelijk is de zon overuren aan het maken. Toch is het ook opletten geblazen. Dermatologen steken een waarschuwende vinger op nu Frank Deboosere een hoge UV-index van 7 aankondigde. Zeker kinderen dreigen fel te verbranden, met mogelijk zelfs schadelijke gevolgen op lange termijn. Zonnecrème smeren is dus de boodschap, maar mogen we met factor 50 ook een hele namiddag in de zon? En moeten we meer smeren met factor 15?

“Het gaat om de doeltreffendheid. Als je smeert met factor 50 kan je 50 keer meer UV verdragen alvorens je verbrandt”, zegt dermatoloog Thomas Maselis.

Hoe testen ze dat? “Eerst gaat men een arm of een been blootstellen zonder zonnecrème en kijken hoelang het duurt vooraleer die rood wordt. Daarna wordt er gesmeerd en timet men opnieuw. Was iemand de eerste keer na tien seconden rood en met crème pas na 100 seconden, dan kan een factor 10-label op de fles gekleefd worden. Duurt het 500 seconden, dan factor 50.”

Om de vier uur

“De factor zegt dus niets over de duur van de bescherming, wel over de sterkte. Want sowieso moet elke crème om de vier uur gesmeerd worden. Ga je zwemmen of zweet je veel? Doe het dan elke twee uur.”

Ook hoeveel je smeert, is belangrijk. Op het gezicht mag een halve koffielepel crème, op de romp twee en op elke arm en been één. Zonnecrèmes zijn trouwens lang houdbaar, maar de bescherming neemt wel af.

PNO

Hoe weet u nu of die tube in uw kast nog bruikbaar is? Wel, veel producenten plaatsen op hun crèmes een ‘PNO’ of ‘periode na opening’. Op de verpakking is dan het symbool van een geopend potje terug te vinden, gevolgd door een getal en de letter M. Meestal staat er ‘12M’, twaalf maanden dus. In die periode garanderen de producenten dat de crème optimaal werkt, daarna raden ze aan om voor de veiligheid een nieuwe te kopen.

Koelkast

Maselis zelf maakt maximaal twee jaar gebruik van zo’n crème. Door enkele slimme trucjes toe te passen, rekt hij de houdbaarheid. “Bewaar ze bijvoorbeeld op een koele en donkere plaats. Temperatuurschommelingen tasten de UV-filters aan, net als lichtschommelingen. In de koelkast zal een zonnecrème bijvoorbeeld heel lang houdbaar blijven.”

“En zorg er ook voor dat de tube goed sluit. Hoe minder zuurstof in de fles geraakt, hoe beter.” Een spray is wat dat betreft dus handig, ook omdat de crème amper in contact komt met bacteriën van buitenaf.