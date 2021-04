Smeltende sneeuw in het noorden van het land en de Ardennen, winterse koude en neerslag tot en met woensdag

Tot en met woensdag moeten we rekening houden met koud en nat weer. Daarna wordt het beter. Dat meldt het KMI. Deze ochtend regende het aan de kust en in de gebieden nabij de Nederlandse grens, neerslag die later zelfs overging in smeltende sneeuw.

De neerslag breidt zich snel uit naar het zuidoosten en in Hoog­ België neemt de neerslag snel een winters karakter aan. Achter de neerslagzone krijgen we een wisselend beeld waarbij er zonnige periodes zijn, maar ook soms voorjaarsbuien.

Wanneer deze buien de Ardennen bereiken, vallen ze onder de vorm van smeltende sneeuw of soms zelfs sneeuw; in de loop van de namiddag ontstaat er dan ook een sneeuwlaag. Het is koud voor deze tijd van het jaar met maxima van 2 tot 7 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige en aan zee vaak krachtige uit westnoordwest tot noordnoordwest, met rukwinden tussen 50 à 65 km/u.

In de Ardennen valt op dit moment op de hoogste toppen al winterse neerslag. Weerdienst NoodweerBenelux verwacht later vandaag nieuwe buien die komen opzetten vanuit het noordwesten. “In Nederland gaan de aprilse grillen nu reeds gepaard met sneeuw en zelfs onweer. We spreken in dit geval over thundersnow. Een natuurfenomeen dat relatief onbekend is in de Lage landen”, aldus weerman Nicolas Roose.

Vanavond en vannacht worden de buien talrijker vanaf de Noordzee. Daarbij is ook een klap onweer mogelijk. Bovendien daalt de sneeuwgrens, waarbij er niet alleen sneeuw mogelijk is ten zuiden van Samber en Maas, maar ook in een deel van Midden­ België.

Tijdens wat intensere buien is het goed mogelijk dat het ook in Laag­ België even wit wordt. De wind uit het noordwesten wordt matig in het binnenland, maar blijft meestal krachtig aan de kust. De minima liggen tussen ­-4 graden in de Hoge Venen tot +3 graden aan de kust, terwijl het kwik in het centrum van het land rond het vriespunt blijft hangen.

Morgen is het wisselend tot zwaar bewolkt en vallen er opnieuw voorjaarsbuien met lokaal enkele donderslagen. In de Ardennen vallen enkele sneeuwbuien en ontstaat een laagje sneeuw dat blijft liggen. De meeste buien vallen in de noordoostelijke helft van het land. Het wordt erg koud voor de tijd van het jaar met waarden tussen 1 en 6 graden. Er staat een onaangename matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind met pieken tot 60 km/u.

Woensdag vallen er eerst nog enkele winterse buien maar in de loop van de dag wordt het snel droog over de regio's nabij de Franse grens en het zuidwesten. Elders en vooral in het noordoosten blijven er nog geregeld buien vallen met in de Ardennen sneeuwbuien. Het blijft koud met maxima tussen ­1 graad en +7 graden. De matige en soms vrij krachtige wind uit het noordwesten maakt het nog kouder.

Donderdag blijft het droog maar hangen er overdag vrij veel wolkenvelden, terwijl er 's ochtends en 's avonds op vele plaatsen opklaringen verschijnen. Het is wat zachter met maxima rond 10 graden in het centrum. 's Ochtends is het echter koud met op veel plaatsen lichte vorst.

Vrijdag wordt het, na enkele opklaringen bij het ochtendgloren, zwaarbewolkt maar het blijft wel droog tot de avond. Regen wordt er tegen de avond verwacht vanuit het westen. De maxima liggen rond 10 of 11 graden in het centrum van het land. Vrijdagnacht trekt een zwak koufront van noordwest naar zuidoost over ons land waarachter opnieuw koudere lucht wordt aangevoerd.

Zaterdag is het eerst nog wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Later wordt het droog en verschijnen er bredere opklaringen vanaf de Noordzee. Het wordt niet meer dan een graad of 8.

Zondag wordt het zonnig met maxima rond 10 graden. De nachten zijn koud met lichte nachtvorst.