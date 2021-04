Smartschool: “Scholieren voeren steeds meer netwerkaanvallen uit op scholen om lessen plat te leggen”

Het afstandsonderwijs is volgens Smartschool meer en meer het slachtoffer van netwerkaanvallen. Deze DDoS-aanvallen komen neer op het doelbewust creëren van veel dataverkeer richting een modem/router, of meer in het algemeen een website of digitaal platform om haar bereikbaarheid te verstoren. Hierdoor krijgen de gebruikers moeilijker of geen toegang tot internet (voor wat betreft de scholen) of meer in het algemeen tot de website of het digitaal platform (voor wat betreft bijvoorbeeld Smartschool).