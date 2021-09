Smartphone haalt getuigenis onderuit van man die joggende arts (42) doodde: net voor aanval keek hij nog half uur porno

De man die voor het hof van assisen in Namen terechtstaat voor het ontvoeren, verkrachten en vermoorden van arts en moeder van twee Wivinne Marion (42) is al meteen in een lastig parket terechtgekomen op zijn proces. Onderzoek van de smartphone van Xavier Van Dam (31) trekt zijn verklaringen in twijfel als zou hij een black-out gehad hebben op de ochtend van de feiten.

De moord gebeurde op zaterdag 1 november 2018, even voor 9 uur, in de Naamse deelgemeente Boninne. Marion was een eindje gaan joggen en bijna thuis, toen ze klemgereden werd door Van Dam.

Volgens een landbouwer die alles vanop een afstand zag gebeuren, zou Van Dam de vrouw geslagen hebben en zou hij op haar zijn gaan zitten. Even later gooide hij haar in zijn wagen en stoof hij weg. De auto werd korte tijd daarna op de bodem van de Samber teruggevonden. Marion lag dood in de koffer.

Black-out

Van Dam houdt vol dat hij zich niets herinnert van wat er de ochtend van de moord na 5 uur gebeurde en dat hij een black-out had na een nachtje feesten in Meux, een deelgemeente van La Bruyère. Maar onderzoek van zijn smartphone, beelden van camera’s die hem die ochtend registreerden en enkele getuigenissen, lijken een heel ander verhaal te vertellen. Dat was te horen op de eerste dag van zijn proces.

Volledig scherm Wivinne Marion werd gedood vlakbij de plaats waar ze woonde. © Belga/CHR Namur

Van Dam zou na 5 uur nog met meerdere personen contact hebben gehad via berichtjes. Zijn smartphone activeerde ook verschillende telefoonantennes na 5.40 uur. Om 5.49 uur was dat een mast in Gembloux en vervolgens een mast in Bois-de-Villers. Rond 6 uur probeerde hij een vriend te bereiken en om 6.45 trok hij naar Bouge. Tussen 7.15 en 7.40 uur keek Van Dam vervolgens online naar porno.

Camera’s

Camera’s tonen dan weer dat Van Dam zich om 7.14 uur in een benzinestation van Qu8 in Malonne bevond. Tussen 7.30 en 8 uur bezocht hij champagnebar La Libertine in Lives-Sur-Meuse, waar hij betaalde voor seks met een vrouw. Even later spotten camera’s hem in de chaussée de Louvain in Boninne, waar hij Marion opmerkte. Verschillende keren passeerde hij haar met zijn wagen. Tot hij haar deed stoppen.

Volledig scherm Beschuldigde Xavier Van Dam in de rechtszaal. © BELGA

Getuigen in het tankstation en de champagnebar verklaren - in tegenstelling tot wat Van Dam zelf beweert - dat de man niet onder invloed was toen ze hem tegenkwamen.