Sluiting dreigt voor twee rusthuizen op ‘zwarte lijst’ Vlaamse overheid

Dendermonde/Lebbeke/Buggenhout/Hamme/Zele/Berlare Vaccinatie in woonzorg­cen­tra volledig afgerond: “Goede afspraken voor wie nu nieuw in rusthuis komt wonen”

26 maart In de regio van de Eerstelijnszone Dender, actief in Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare, Hamme en Zele, is de vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra momenteel helemaal afgerond. Voor bewoners die vanaf nu nieuw in rusthuizen komen wonen, zijn afspraken gemaakt.