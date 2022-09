Sluiting Doel 3 binnenkort onomkeerbaar? Verlinden: “Onderzoeken of voorbereiding ontmanteling op veilige manier kan worden uitgesteld”

Woongebied blijft verder toenemen in omvang in België

In 2021 bestond 278.687 hectare van het grondgebied in België uit woongebied, waar dat in 2015 nog 265.498 hectare was. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van statistiekbureau Statbel over het bodemgebruik. Sinds 1990, toen het nog om 179.073 hectare ging, is het oppervlak aan woongebied onafgebroken toegenomen.

13 september