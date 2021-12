Sluiting culturele wereld zindert ook in de Wetstraat na: “Advies experten was een vergiftigd kerstgeschenk”

OVERZICHT. Deze coronamaat­re­ge­len gelden vanaf vandaag

Het Overlegcomité wil dat we minder samenkomen om de verspreiding van de omikronvariant te vertragen. Zo zal wie naar de markt gaat, nog maar per twee ontvangen worden. Ook is er geen publiek meer welkom bij sportwedstrijden. In dit artikel vind je een overzicht van alle regels die vanaf vandaag tot eind januari gelden.

6:49