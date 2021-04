Slovaakse regering stelt zich burgerlijke partij in zaak-Chovanec: "We kunnen niet aanvaarden dat dit gebeurt met onze landgenoot”

HET DEBAT. Hebben jongeren “legale uitlaat­klep­pen” nodig?

2 april Jongeren kwamen gisteren massaal samen in het Ter Kamerenbos in Brussel om te feesten uit protest tegen de coronamaatregelen. ‘La Boum’ mag dan verzonnen zijn, de chaos was écht. De eventsector roept politici en virologen op een debat te voeren rond het organiseren van “legale uitlaatkleppen” voor jongeren. Wat denk jij? Hebben jongeren “legale uitlaatkleppen” nodig? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.