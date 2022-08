Slotrit Tour de France Femmes meer bekeken dan finale EK Voetbal voor vrouwen

Zonnebloem­olie massaal vervangen door koolzaad­olie in voedings­pro­duc­ten

Voedingsbedrijven hebben het ingrediënt zonnebloemolie massaal vervangen door koolzaadolie, zo verklaarde de FOD Economie in de marge van de Landbouwbeurs in Libramont. Door de oorlog in Oekraïne ontstond er een tekort aan zonnebloemolie, een belangrijk ingrediënt in heel wat bewerkte voedingsproducten. Er werd vooral overgeschakeld op koolzaadolie, zo blijkt nu, en in veel mindere mate op koolzaadlecithine, sojalecithine of palmolie.

