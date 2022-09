Slimme thuisbatterij levert jaarlijks honderden euro’s op

CD&V wil steun zonnepane­len laten afhangen van inkomen

Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) wil zekerheid voor wie investeert in zonnepanelen. Hij stelt voor om de steun voor zonnepanelen in te kantelen in de ‘MijnVerbouwPremie’, zodat die inkomensgerelateerd wordt. “In plaats van de steun voor zonnepanelen terug te schroeven, moeten we zorgen dat premies terechtkomen bij wie ze het meest nodig heeft. Zonnepanelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn voor elke Vlaming”, klinkt het zondag.

