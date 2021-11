Slimme camera's moeten gsm-gebruik achter het stuur een halt toeroepen

Binnen de federale regering is er een akkoord over de inzet van ­camera's om "de zorgwekkende toename van gsm-gebruik achter het stuur" een halt toe te roepen. Dat is een van de 32 concrete maatregelen in het nieuwe Verkeersveiligheidsplan, waarin "nieuwe, geavanceerde technologieën" een centrale rol spelen. Met oplopende sancties zet ze bovendien de eerste stap naar een rijbewijs met punten. Dat schrijven de Mediahuis-kranten vandaag.

Een verouderende bevolking, meer afleiding achter het stuur door smartphones en andere toestellen, meer bestuurders die rijden onder invloed van drugs, de toename van het aantal actieve weggebruikers zoals fietsers en steppers: het zijn verklaringen die de federale regering in het nieuwe Verkeersveiligheidsplan aanhaalt voor de toename van het aantal verkeersslachtoffers. "We doen het niet goed genoeg", zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). "In het licht daarvan volstaan klassieke maatregelen niet meer."

Daarom grijpt de regering nu onder meer naar het netwerk van ANPR-camera's dat vandaag al langs de wegen staat. "De techno­logie is beschikbaar, getest en goedgekeurd", zegt Mobiliteitsminister Georges Gilkinet (Ecolo). De ­camera's zullen een ­foto nemen door de voorruit en van de ­nummerplaat van de auto of vrachtwagen. Als het systeem op basis van AI vermoedt dat de bestuurder een ­telefoon in de hand heeft, stuurt het de beelden door naar de politie. Een mens oordeelt of het om een overtreding gaat.

Pilootprojecten volgend jaar van start

Het is nog onduidelijk of de ­camera's meteen alle auto's zullen controleren, dan wel alleen vrachtwagens, en hoe vaak ze in werking zullen zijn. "Begin volgend jaar moeten de eerste pilootprojecten van start gaan", zegt Gilkinet. Tegen die tijd zal de ­regering werk maken van het wettelijke kader dat deze semiautomatische controles mogelijk moet maken. In de Kamer liggen al enkele wetsvoorstellen voor, die nog de toets van de privacywetgeving moeten doorstaan.

Bestuurders die meermaals ­tegen de lamp lopen met gelijkaardige overtredingen, zullen daar binnenkort ook een hogere prijs voor betalen. "Als mensen vandaag systematisch 140 km per uur rijden op de snelweg, kunnen ze daar vijf, tien, twintig keer van afkomen met een even hoge boete", zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). De regering zal een progressief systeem invoeren, ook voor lichte overtredingen die met een onmiddellijke inning afgehandeld worden. Het systeem lijkt een eerste stap richting een ­­rij­bewijs met punten, dat al in veel Europese landen bestaat en waarover in België al decennialang ­gediscussieerd wordt.