Slechts vier op de tien gebruikers delen positief testresultaat via corona-app

Tijdens een persbriefing over het contactonderzoek antwoordde Moykens op vragen van journalisten dat de app 2,5 miljoen keer gedownload is, op ongeveer een kwart van de smartphones, en dat er al 475.000 testresultaten op zijn binnengelopen. De app is volgens haar dus voldoende gedownload. En na een ingreep in november, waarna gebruikers zelf hun coronatest konden koppelen aan de app, krijgen ook genoeg gebruikers hun testresultaten via de app binnen.

Met het oog op toekomstige versoepelingen, waarbij weer meer openbaar vervoer gebruikt wordt of er weer naar culturele evenementen gegaan wordt, biedt de app met andere woorden een meerwaarde. Ze moet dan het huidige 'manuele' contactonderzoek aanvullen, via de callcenters, dat gericht is op gekende contacten. “Vandaar dat we een communicatiecampagne gaan uitwerken, om de app weer onder de aandacht te brengen. In de hoop dat we op die manier het aantal gegevens kunnen verhogen”, aldus Moykens.