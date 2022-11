Slechts twee werkzoekenden verloren uitkering in 2022: "Sanctiebeleid te zwak"

Linkebeek Stéphanie (34) filmt pakjesbe­zor­ger die levering doorzoekt voor haar deur. Wat doe je best in zo’n situatie?

Een koerier die je pakje opendoet en de inhoud ervan doorzoekt? Stéphanie uit Linkebeek maakte het mee. De 34-jarige moeder vond vorige maand een beschadigde levering voor haar deur en speurde via beelden van haar bewakingscamera naar antwoorden. Die vond ze: de bezorger zélf bleek de schuldige. “Ik was geschokt”, vertelt de vrouw aan RTL Info, dat beelden van de inbreuk publiceerde. Wat doe je best in zo’n situatie? We zochten het voor je uit.

