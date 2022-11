Slechts kwart van de treinen rijdt vandaag: Hoe groot is de hinder?

Door de spoorstaking zal vandaag maar een kwart van de treinen rijden, meldt spoorwegmaatschappij NMBS. Vooral in de provincies Namen en Luxemburg zal de hinder groot zijn. Ook op woensdag en donderdag vinden nog vakbondsacties plaats, waarbij de helft van de treinen zal rijden. Door de staking en de dichte mist is er volgens het Vlaams Verkeerscentrum een “pittige ochtendspits” op weg.

KIJK. Hoe groot is de hinder door de spoorstaking vandaag? Onze reporter spreekt met enkele treinreizigers in het station Gent-Sint-Pieters

Het vakbondsfront bij de spoorwegen houdt sinds gisterenavond 22 uur een nieuwe spoorstaking. ACOD Spoor, ACV Transcom en VSOA Spoor willen op die manier het tekort aan investeringen bij NMBS en Infrabel aan de kaak stellen.

Ramses Noffels van ACOD Spoor was vanochtend te gast bij HLN LIVE om uit te leggen waarom er opnieuw wordt gestaakt bij de spoorwegen: “De minister (van Mobiliteit Georges Gilkinet van Ecolo, red.) had een heel ambitieus plan. Hij wil de komende tien jaar tien procent meer treinen laten rijden, met dertig procent meer reizigers op. Wij daar voor. Alleen het lukt nu al niet me de middelen en treinen die we hebben. Ik ben een trotse spoorwegmedewerker, net zoals m’n collega’s. We willen ervoor zorgen dat we een goede dienstverlening aan de reiziger kunnen bieden. Maar ons personeel is niet meer in staat om dat kwalitatief te doen.” Het volledige gesprek is hieronder artikel te herbekijken.

In ‘De Ochtend’ op VRT Radio 1 verontschuldigt federaal mobiliteitsminister Georges Gilkinet (Ecolo) zich voor de staking: “Sorry reiziger, maar het vergt tijd om de erfenis van het verleden op te lossen.” De minister noemt de situatie ook “paradoxaal”. “We hebben nog nooit zo veel geïnvesteerd en nu is er een staking. Op korte termijn zijn er problemen. We zijn de dingen aan het veranderen, maar dat neemt tijd in beslag”, zegt hij bij Radio 1.

Hij wijst op het versneld aanwerven van 300 medewerkers voor de NMBS en Infrabel, met daarnaast de levering van 200 nieuwe dubbeldektreinen. “Die moesten geleverd worden, maar zijn er nog niet. Als nieuwe minister sinds twee jaar kan ik er niet veel aan doen: er is bij leverancier Bombardier een tekort aan materiaal door de oorlog in Oekraïne”, aldus de minister. Gilkinet verduidelijkt bovendien dat hij geen lijnen wil schrappen.

KIJK. Bart Crols van de NMBS vertelt hoe groot de hinder voor de treinreizigers zal zijn:

Welke treinen rijden niet?

NMBS heeft op basis van het aantal personeelsleden dat niet deelneemt aan de staking een alternatieve treindienst uitgewerkt. In totaal rijdt slechts een kwart van de treinen.

Zo goed als alle P-treinen (piekuurtreinen) worden geschrapt. Voorts rijden twee op de vijf IC-treinen, dat zijn de treinen tussen de grote steden. Daarnaast rijdt ook een op de vier L-treinen en voorstedelijke S-treinen. NMBS geeft op de website meer informatie over de dienstregeling.

De volgende IC-treinen rijden niet:

• Brussels Airport-Zaventem - Brussel - ‘s-Gravenbrakel - Bergen

• Antwerpen-Centraal - Leuven

Kortrijk - Zottegem - Brussel - Schaarbeek

• Brussel-Zuid - Namen - Aarlen/Luxembourg (LU)

• Aarlen - Luxembourg (LU)

• Brussels Airport-Zaventem - Brussel-Luxemburg - Namen - Dinant

• Brussel-Zuid - Namen - Hoei - Luik-Sint-Lambertus

• Antwerpen-Centraal - Herentals - Turnhout

• Namen - Charleroi-Zuid - Maubeuge (FR)

• Bergen - Aulnoye (FR)

Onderstaande S-treinen rijden niet:

• S8 Brussel-Zuid - Brussel-Luxemburg - Ottignies

• S8 Ottignies - Louvain-la-Neuve

• S34 Antwerpen-Centraal - Lokeren/Dendermonde

• S42 Liers - Luik-Guillemins - Seraing - Flémalle-Haute

• S44 Waremme - Luik-Guillemins

• S53 Gent-Sint-Pieters - Lokeren

• S62 Charleroi-Zuid - La Louvière - Manage - Luttre

Onderstaande L-treinen rijden niet:

• Ottignies - Gembloux - Namen

• Spa-Géronstère - Verviers - Aachen (DE)

• Marloie - Libramont

• Ciney - Rochefort-Jemelle

• Namen - Dinant - Bertrix - Libramont

• Aarlen - Luxembourg (LU)

• Libramont - Marbehan - Aarlen

• Libramont - Virton - Aarlen

• Namen - Ciney

• Bergen - La Louvière-Zuid

• Jurbeke - ‘s-Gravenbrakel

• Mol - Hasselt

• Athus - Luxembourg (LU)

Voor meer informatie kunt u de aangepaste dienstregeling van NMBS raadplegen.

Volledig scherm Lege aankondigingsborden in station Brussel-Noord. Archiefbeeld. © Photo News

Hinder grootst in Wallonië

De hinder zal het grootst zijn in Wallonië. In het grootste deel van de provincies Namen en Luxemburg en in een deel van Waals-Brabant rijden geen treinen. Dat komt volgens NMBS omdat er onvoldoende personeel beschikbaar is in het seinhuis van Infrabel in Namen, dat noodzakelijk is om het treinverkeer veilig te laten verlopen.

NMBS raadt de reizigers aan om hun treinreis goed voor te bereiden. De details van de dienstregeling kunnen vanaf deze ochtend geraadpleegd worden via de online reisplanner van NMBS, via de app of website.

Ook woensdag en donderdag staking

Er vinden komende week wel meer vakbondsacties plaats bij de Belgische spoorwegen. Er zijn nog aparte stakingen van treinbestuurdersvakbond ASTB op woensdag 30 november en donderdag 1 december. Woensdag en donderdag zal de helft de van de treinen rijden. Dat bevestigt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman dinsdag.

Temmerman benadrukt om de reisplanner van NMBS, via de app of website, te checken om te zien welke treinen er effectief zullen rijden. “Dat kan telkens vanaf één dag voor vertrek. Wie vandaag of morgen de trein moet nemen, kan dat dus nu al. Wie donderdag de trein moet nemen, kan dat vanaf morgenochtend. Ook op de schermen in de stations worden enkel de treinen getoond die zullen rijden.”