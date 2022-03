Slechts één zonecommandant bij de brandweer is een vrouw, maar die staat haar mannetje: “Te weinig bekend dat vrouwen ook hun plaats hebben bij de brandweer”

Is de brandweer het laatste mannenbastion? Feit is dat er geen enkele beroepscategorie - we laten priesters even buiten beschouwing - bestaat waarin vrouwen zo ondervertegenwoordigd zijn. Ze zijn met 376: dat is slechts 2,17%. Wat de struikelblokken zijn voor een vrouw bij de brandweer vragen we aan Katrien De Maeyer (41) van Brandweer Zone Rand (provincie Antwerpen), de eerste en vooralsnog enige vrouwelijke zonecommandant van het land.