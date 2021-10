Slechts een op vijf mensen met coronasymptomen raadpleegt huisarts

Vandenbrou­c­ke: “We moeten ons schrap zetten voor vierde golf”

21:04 “We staan aan het begin van een vierde besmettingsgolf”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in VTM NIEUWS. “We moeten ons allemaal schrap zetten.” Daarom is het zo belangrijk om te blijven testen wanneer er een risico is op een coronabesmetting, klinkt het. Om huisartsen niet te overweldigen, wordt een nieuwe tool gelanceerd waarmee mensen zelf kunnen nagaan of een coronatest aangewezen is.