Slechts 8 procent van Belgen doet niet aan online bankieren

Spaargids.be Je mag niet zomaar het geld van je zoon of dochter afhalen en overschrij­ven: wat je moet weten over de bankzaken van je kroost

Krijgt je zoon of dochter binnenkort een mooie som geld als cadeau voor zijn of haar eerste communie of lentefeest? Dan is dat hét moment om meteen ook een eerste zichtrekening te openen. Wat is er mogelijk? Kan je kind ook al een bankkaart krijgen? Hoeveel kost dat allemaal en hoe hoe houd je als ouder een oogje in het zeil? Spaargids.be zocht het uit.