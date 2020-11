Slechts 7 procent buitenlandse reizigers die terugkeren uit rode zone laat zich nog testen

Het aantal reizigers dat een digitaal formulier invulde daalde de afgelopen maanden sterk. De aantallen voor het papieren formulier worden niet bijgehouden. In augustus vulden 187.527 reizigers uit oranje zones en 29.421 reizigers uit rode zones het digitale formulier in. In oktober ging het nog om 53.642 reizigers uit oranje zones en 45.356 reizigers uit rode zones.



In augustus liet 72 procent van de reizigers uit de rode zones zich testen, met 5 procent positieve tests tot gevolg. In oktober ging het nog om 7 procent, met 4,3 procent positieve tests. In die maand werd wel het testbeleid voor reizigers veranderd, met de introductie van de 'self assessment tool'. Enkel reizigers met een bepaalde score op die tool moesten zich nog laten testen. Na 21 oktober moesten reizigers zonder symptomen zich niet meer laten testen.



Terugkerende reizigers die op basis van de ingevulde tool gelijkgesteld worden met hoogrisicocontacten, ontvangen een sms van de contactopvolgingscentra met de boodschap dat ze een quarantaine moeten respecteren van 10 dagen. Wanneer op het lokale niveau wordt vastgesteld dat iemand zich niet houdt aan de gevraagde isolatie of quarantaine en daarmee een gevaar vormt voor anderen, kan een Vlaamse arts-ambtenaar een bevelschrift uitschrijven. Dit is nog niet gebeurd voor terugkerende reizigers.



"De cijfers bewijzen wat het Vlaams Belang van meet af aan had voorspeld: dat bij een laks reisbeleid zonder sancties het draagvlak voor quarantaine en testing als sneeuw voor de zon zou verdwijnen", zegt Janssens. "Men mag zelfs spreken van een absolute straffeloosheid.”