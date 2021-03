Slechts 6 procent van Vlaams rusthuispersoneel weigert vaccin. Maar niet overal is dat aantal even laag

Van alle medewerkers in Vlaamse woonzorgcentra heeft 88 procent zich laten vaccineren. De helft van wie nog geen vaccin kreeg, had daar een goede reden voor en laat zich mogelijks alsnog inenten. Slechts 6 procent weigert pertinent. Het contrast met Brussel en Wallonië is groot.