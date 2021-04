"Slechts 5% gasten in VRT-programma's zijn Vlaams Belangers"

Vlaams Belang vertegenwoordigt zo'n 18% van de kiezers, maar dat vertaalt zich dus niet in even veel zendtijd in de nieuwsduidingsprogramma's van de openbare omroep. In 'Terzake' gaat het om een aandeel van 5,8%, in 'De zevende dag' 4,4% en in het Radio 1-programma 'De ochtend' was dat in 2020 3,1%. In totaal krijgen Vlaams Belangers dus ongeveer 4,8% van de zendtijd. Die programma's laten natuurlijk wel vaak ministers aan het woord, en door het cordon sanitaire zit Vlaams Belang nog steeds op de oppositiebanken.