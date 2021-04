Slechts 47 procent van personeel in Brusselse woonzorgcentra liet zich vaccineren

De vaccinatiegraad bij het woonzorgcentrumpersoneel in Brussel en in Wallonië ligt bedroevend laag. Dat bleek op de persconferentie van het Crisiscentrum. Meer dan de helft van het Brusselse personeel weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Viroloog Steven Van Gucht voegde eraan toe dat daar in de meeste gevallen géén medische reden voor is.

Het goede nieuws: bij de bewoners van de woonzorgcentra is de vaccinatiegraad over het algemeen erg hoog. “Over het hele land is 89 procent van de bewoners volledig gevaccineerd, in Vlaanderen ligt dat zelfs boven de 90 procent”, zei Steven Van Gucht, viroloog van Sciensano, dat de vaccinatiegraad in meer dan 85 procent van de woonzorgcentra monitorde. De vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra liep van 28 december tot 24 maart, maar de vaccinaties worden nog altijd verdergezet bij nieuwe bewoners en bij personeelsleden die zich eerst niet lieten vaccineren, maar dat nu wel wensen.

Merkwaardig genoeg ligt de vaccinatiegraad bij dat personeel soms een pak lager dan bij de bewoners. “Gemiddeld bedraagt die voor België 77 procent, maar er zijn wel opvallende regionale verschillen”, aldus Van Gucht. In Vlaanderen is 87 procent van het woonzorgcentrumpersoneel gevaccineerd, terwijl dat in Brussel slechts 47 procent is, in Wallonië ook maar 58 procent en in de Duitstalige gemeenschap 65 procent.

Volledig scherm De vaccinatiegraad bij het woonzorgcentrumpersoneel is erg laag in Brussel en in Wallonië. © Sciensano

“De lage vaccinatiebereidheid in Brussel en in Wallonië volgt een gekende trend die we ook zien in de griepvaccinatiecampagnes van de voorbije jaren”, legde Van Gucht uit. Hij voegde eraan toe dat uit gegevens blijkt dat vaccinatieweigeraars daar in de meeste gevallen geen medische reden voor hebben. “Dat geldt zowel voor de personeelsleden als voor de bewoners.”

De viroloog besloot dat de redenen voor die lage vaccinatiebereidheid moeten worden onderzocht om de vaccinatiecampagne te optimaliseren. Wetenschappers gaan ervan uit dat, om écht effect te hebben in de strijd tegen het coronavirus, 70 à 80 procent van de bevolking zou moeten zijn gevaccineerd.