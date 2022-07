Slechts 333 kandidaat-artsen en -tandartsen slagen voor toelatingsexamen in Wallonië en Brussel

Medische secretares­ses staan al twee jaar discreet in de frontlinie: “Mensen reageren al eens boos, maar daar mag de volgende patiënt niet de dupe van zijn”

Ze luisteren, ze hebben geduld, ze anticiperen en ze plannen: medische secretaresses zijn de helden van de zorg die nog niet de lof kregen die ze verdienen. Met de omikronpiek in het vooruitzicht brengen we daar graag verandering in. Maak kennis met Kelly (31), die aan de slag is in een bloeiende huisartsengroepspraktijk, en met Annemie (39), die werkt voor een telesecretariaat met enkele honderden aangesloten artsen. “Soms vragen mijn collega’s en ik ons af: wat deden wij eigenlijk toen er nog geen corona was?”

11 januari