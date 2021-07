Slechts 31 inspecteurs voor ruim 6.600 Vlaamse kinderdagverblijven

Baby die moeilijk slaapt? Laat hem buiten dutten. “Dat mag zelfs als het regent of sneeuwt”

20 april Steeds meer Belgische crèches laten baby’s buiten dutten. “De kleintjes slapen dan beter en het is ook goed voor hun gezondheid”, zegt Geert Derwael van kinderopvang Juul. In zijn crèche slapen de baby's al buiten sinds 2013. Hij legt uit hoe het fenomeen precies in zijn werk gaat en hoe je het als ouders thuis zelf ook kan proberen. Slaapexperte Annelies Smolders en kinderslaapcoach Nathalie Schittekatte praten mee. “Er komt wel meer bij kijken dan een baby gewoon buiten in een wieg te slapen leggen.”