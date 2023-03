Slechts 2 Delhaize-winkels blijven vandaag gesloten in Vlaanderen

Bij Delhaize zijn donderdag 62 van de 128 winkels in eigen beheer gesloten. In Vlaanderen zijn dat de vestigingen in Aalst en Delhaize Hippodroom in de Antwerpse Museumstraat. Het personeel blijft er protesteren tegen de plannen van de supermarktketen om alle eigen winkels over te laten aan zelfstandigen. Een woordvoerder meldt aan persagentschap Belga dat 66 winkels in eigen beheer wel open zijn.

Iets meer dan de helft van de winkels in eigen beheer is zo opnieuw toegankelijk. Meer en meer winkels openen opnieuw de deuren, klinkt het. In Vlaanderen zijn op twee winkels na, alle eigen winkels geopend. In Wallonië zijn drie eigen winkels geopend en in Brussel blijven alle 22 betrokken winkels toe.

In het distributiecentrum in Zellik waren er voorbije nacht enkele tijdelijke werkonderbrekingen, klinkt het nog. Maar dat veroorzaakte geen hinder, aldus Delhaize. Volgens christelijke vakbond ACV hebben die acties te maken met onderhandelingen over de werking van verschillende magazijnen. “Om de werknemers te verdelen en olie op het vuur te gooien, heeft de directie plotseling besloten haar besluiten op te leggen”, laat Cédric Claeys van het ACV weten aan onze redactie.

Volgende week opnieuw overleg

Dinsdag vond bij Delhaize een nieuwe ondernemingsraad plaats over de plannen om de winkels in eigen beheer te verzelfstandigen, maar die bracht directie en vakbonden niet nader tot elkaar. De directie zei nadien dat haar plan “de enige optie” is om opnieuw aan te knopen met groei en dat ze binnenkort start met de selectie van zelfstandigen.

Volgende dinsdag is er een nieuwe bijzondere ondernemingsraad gepland. Sinds de aankondiging van de plannen op 7 maart, is in vele winkels het werk neergelegd.

Naast de 128 winkels in eigen beheer, telt de supermarktgroep 636 zelfstandige aangesloten winkels.