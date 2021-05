Slecht weer houdt Vlaming niet tegen: door de wind, door de regen... elke dag ons terrasje

Alleen sneeuw hebben we dit weekend niet gehad, zo tussen de donkere wolken en de regen. Maar hàd het gesneeuwd, dan nog hadden de Vlaamse terrassen allicht vol gezeten. “Och, wij werkten vroeger in de bouw, dan ben je qua weer wel wat gewoon”, zeggen Eddy Coucke (72) en Jean Hubrecht (78) bij café De Zandloper in Brugge. De twee zijn al jarenlang vrienden: “Wij staan erop ons stamcafé te bezoeken en ons werkmanspintje te drinken. Gewoon eens buitenkomen... Deze week hebben we er bijna elke dag van geprofiteerd.” Zelfde geluid in Leuven, waar Maya Braeken (23) aan Bar Nine op de Oude Markt zit. “Zondag ben ik uit eten geweest in Berchem met een vriendin”, somt ze op. “De voorbije week uit eten met familie, in Antwerpen ook een keer cocktails met vriendinnen en dan nog een keer theetjes gaan drinken met vriendinnen in Merksem... In de gietende regen, maar het drukt de pret niet.”