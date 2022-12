Slecht nieuws voor vakantiegangers: politie dreigt vrijdag met nieuwe acties aan luchthavens en Thalys

De politievakbonden VSOA, NSPV, ACV en ACOD dreigen vrijdag met nieuwe acties aan de luchthavens en de Thalys. Dat is slecht nieuws voor mensen die op vakantie willen vertrekken. De protestactie van vanochtend in Brussel is intussen bijna achter de rug. Enkele honderden politiemensen trekken sinds 7 uur door de stad, van het Centraal Station naar de Wetstraat. Ze sloten het kruispunt Kunst-Wet volledig af en versperden de Kleine Ring. Ook de Madoutunnel richting Zuid en de Troontunnel richting Basiliek gingen dicht. De ochtendspits liep daardoor in het honderd. Auto’s moesten rechtsomkeer maken of stonden minutenlang stil. Er waren ook problemen aan het justitiepaleis.