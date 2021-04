Slaven van hun sixpack: mannelijk schoonheidsideaal steeds strenger, en dat maakt slachtoffers

Twee cijfers zeggen alles. Bij Dominique, het grootste modellenbureau van de Benelux, gaat 20% van de opdrachten naar vrouwelijke plussizemodellen. Mannen die wat zwaarder gebouwd zijn komen nog niet eens aan 1%. Zeventien jaar nadat Dove het monopolie van de wespentaille in zijn reclames voor verzorgingsproducten begon te doorbreken, is een voller vrouwenlichaam ook in de wereld van publiciteit geen uitzondering meer. Rolmodellen die bewijzen dat je evengoed zonder maatje 36 sexy kan zijn, vind je ook in de muziek en op social media vaker. Gewonnen is de strijd nog niet, maar dat er een gestage evolutie gaande is, kan niemand ontkennen. Bij mannen is die evolutie pas begonnen.