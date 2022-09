SLANGEN OP MAANDAG. Zowel de Vlaamse als de federale regering probeert de hete adem van de kiezer af te koelen met cadeautjes voor iedereen

ANALYSE. Waarom zelfs een minister niet meer veilig is voor de drugsmaf­fia: “Als het moet, wordt er geïntimi­deerd. Als dat niet lukt, kan het leiden tot het ergste: moord”

De drugsoorlog in België is, na ontploffende granaten en een occasionele moord in de onderwereld, plots een nieuwe fase ingegaan, met de bedreiging van Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Evolueren we nu in sneltreinvaart naar Amsterdamse toestanden, met bedreigingen aan tegenstanders uit de ‘bovenwereld’ en zelfs executies op straat à la Peter R. de Vries?

24 september