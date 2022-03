Slangen op maandag. Wouter Beke toont dat politieke verantwoordelijkheid nemen iets uit een ver verleden is

Premier De Croo tempert verwachtin­gen over energie­prij­zen: “We zullen komende dagen ingrijpen, maar zakken van overheid zijn niet oneindig diep”

Het blijft wachten op de federale overheid om opnieuw in te grijpen in de waanzinnige energieprijzen, waar de burger nu al maanden mee geconfronteerd wordt. Premier Alexander De Croo belooft dat er de komende dagen bijkomende maatregelen zullen komen. “Maar de zakken van de overheid zijn niet oneindig diep. Men moet realistisch blijven”, waarschuwt hij in De Ochtend op Radio 1. “We kunnen ingrijpen, maar dat legt uiteindelijk slechts een pleister op de wonde.”

