Slangen op maandag. Wie herverdeelt de pijn?

Een nieuw jaar is meer dan het trekken van een streepje in plaats van het tekenen van een cirkeltje in een jaartal. Het is een streep in het zand, een pagina die omgedraaid wordt. Stilaan mag de regering-De Croo het hoofdstuk 'wittebroodsweken' afsluiten, en kan het echte werk beginnen. De bevolking heeft in de strijd tegen de pandemie een bijzondere inspanning geleverd tijdens de feestdagen. De boodschap van de eerste minister dat we nog tot maart op onze tanden moeten bijten, is niet de nieuwjaarsboodschap waar dit land naar uitkeek.