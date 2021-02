Slangen op maandag. Waar loopt de streep in het zand?

Niet dat de structuur van ons land niet belangrijk is, maar na het zoveelste rondje weet je al op voorhand dat goede intenties verzanden in getouwtrek over geld en eindigen in een gebricoleerd misbaksel. Dan zet het debat over Bart De Pauw meer zoden aan de dijk. Niet door de smeuïgheid en het aantrekkelijke parfum van BV's, maar omdat het in feite gaat over de positie van de vrouw in onze samenleving. We zijn op dat vlak nog steeds ver verwijderd van een beschaafd evenwicht.