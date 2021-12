Slangen op maandag. "Terwijl de overheid hamstercoördinatoren en tarotkaartlezen financiert, slaagt ze er niet in haar kerntaken te vervullen”

Het kantoor van Jef Vermassen verdedigt niet enkel moordenaars. Het verdedigt ook wie grossiert in 'vermoorde onschuld', zoals Johan Van Eetvelde, coördinator van armoedeorganisatie Poverello. Veel armoede vind je niet bij Poverello, want de organisatie zit op een geldberg van 14 miljoen euro en een vastgoedberg die nog eens 50 miljoen waard is, bestaande uit maneges, chalets, bossen, weiden, kloosters en zoveel meer. Dat brachten journalisten van het weekblad 'Knack' en de Franstalige openbare omroep aan het licht. Vrijwilligers die de handelswijze van de beheerder aan de kaak durfden te stellen, werden prompt de deur gewezen met de boodschap dat de financiën van de organisatie “hun zaken niet zijn”. Een dakloze moet bij Poverello 300 euro per maand ophoesten voor een hard bed in een spartaanse slaapzaal voor twaalf. Schouderophalend zegt Van Eetvelde in een reactie dat hij er ook niets aan kan doen dat de mensen hen zoveel geld schenken, bijvoorbeeld via erfenissen. De vrijwilligers, die net zo geschokt zijn als het publiek, kregen een officieel verbod om te reageren. Alle reacties moeten via het advocatenkantoor verlopen.